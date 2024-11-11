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21:46, 11 ноября 2024Мир

Раскрыто влияние президентства Трампа на БРИКС

Эксперт Суслов: президентство Трампа усилит популярность и влиятельность БРИКС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Nigro / Global Look Press

Президентство Дональда Трампа усилит популярность и влиятельность БРИКС как института, который будет олицетворять правильную глобализацию, без гегемонии. Такое мнение выразил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Президентство Трампа, во-первых, усилит популярность, привлекательность и влиятельность БРИКС как того института, который будет олицетворять правильную глобализацию, нормальные межгосударственные отношения без политизации экономических отношений», — подчеркнул эксперт. По его словам, «Большая двадцатка» (G20) будет становиться все менее дееспособной.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что хотел бы видеть мир сбалансированным. По его словам, прежде всего это участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). «В БРИКС все настроены на миролюбивое развитие мировых отношений, чтобы все процветали», — отметил президент.

ЖЗЛ
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