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19:53, 11 ноября 2024Бывший СССР

Рогов заявил о подготовке Украиной удара по дамбе в Запорожской области

Рогов: Киев ведет подготовку к удару по дамбе в Васильевке Запорожской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Юлия Желтенко / Фотобанк Лори

Украина ведет подготовку к массированному удару по дамбе в Васильевке Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

«У нас есть точно подтвержденная информация — документально — о том, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак», — приводятся в публикации слова Рогова.

Он добавил, что Киев готов уже сейчас пойти на подрыв дамбы, чтобы помешать гипотетическому наступлению российских войск на Запорожье.

Ранее участник батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов заявил, что в результате подрыва дамбы Кураховского водохранилища подтопило ряд населенных пунктов в Великоновоселковском районе к западу от Курахово.

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