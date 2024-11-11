Россия объявила в розыск бывшего командира украинского батальона и депутата Витко

МВД РФ внесло в базу розыска депутата Украины и экс-командира батальона Витко

Россия объявила в розыск народного депутата Украины и бывшего командира добровольческого батальона «Луганск-1» Артема Витко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

Карточка на украинского парламентария появилась на сайте российского ведомства. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска ведомства.

4 ноября сообщалось, что МВД России внесло в базу розыска редактора издания Doxa (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Дарью Манжуру.