Россия объявила в розыск бывшего командира украинского батальона и депутата Витко

Россия объявила в розыск народного депутата Украины и бывшего командира добровольческого батальона «Луганск-1» Артема Витко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.
Карточка на украинского парламентария появилась на сайте российского ведомства. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска ведомства.
4 ноября сообщалось, что МВД России внесло в базу розыска редактора издания Doxa (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Дарью Манжуру.