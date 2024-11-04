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19:47, 4 ноября 2024Интернет и СМИ

Редактора издания Doxa объявили в розыск

Редактора издания Doxa Дарью Манжуру объявили в розыск
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Редактора издания Doxa (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Дарью Манжуру объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска ведомства.

В январе Генпрокуратура поддержала предложение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и признала нежелательной на территории страны деятельность издания Doxa.

Депутат Василий Пискарев подчеркнул, что организация «маскировалась под студенческое издание» и «причастна к обучению диверсионной деятельности на территории России». Политик рассказал, что на информационных ресурсах Doxa публиковались инструкции по совершению поджогов военкоматов, статьи по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов, а также призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен украинской армии.

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