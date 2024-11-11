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15:16, 11 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин получил 16 лет колонии за госизмену и диверсию на железной дороге

Военный суд дал 16 лет колонии жителю Владимирской области за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Владимирской области к 16 годам колонии строгого режима за госизмену и диверсию на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Следствие и суд установили, что мужчина разделял идеологию проукраинских структур и вышел на связь с вербовщиком одной из террористических организаций, заявив о своем желании в нее вступить. Во время переписки куратор сообщил о необходимости в качестве проверки выполнить не меньше двух заданий, первым из которых стал поджог объекта транспортной инфраструктуры.

22 октября 2023 года мужчина поджег шкаф с оборудованием в Вязниковском районе Владимирской области. На следующий день его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что россиянин получил семь лет колонии за попытку диверсии на железной дороге.

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