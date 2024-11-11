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16:34, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон назвал возможную причину потерь территорий Украины

Журналист Карлсон: действия США стали причиной потери Украиной ее земель
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что действия американских властей привели к потерям Киевом земель. Возможную причину потерь территорий Украины он назвал в беседе с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби, запись доступа на YouTube.

«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Джо Байдена», — высказался Карлсон.

Журналист выразил мнение, что цель любой системы — создать эффект, а в случае конфликта Киева и Москвы желаемым эффектом для Вашингтона было сокращение населения Украины и скупка земель Киева иностранными странами, в частности США.

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