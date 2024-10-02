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15:36, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон обвинил США в провоцировании конфликта с Россией

Журналист Такер Карлсон: ядерный конфликт между Россией и США уничтожит весь мир

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон обвинил США в том, что они совершают необдуманные шаги, которые провоцируют напряженность в отношении с Россией. Как отметил журналист в интервью изданию The American Conservative, такие действия Вашингтона могут привести к ядерному конфликту.

По мнению Карлсона, США уже находятся в состоянии «горячей войны» с Россией. При этом, как считает журналист, те, кто предлагает странам нанести ядерные удары, не представляют, какие последствия это будет иметь для остального мира.

«Что произойдет, если ядерная бомба попадет в ядерный реактор? Мы не знаем. Я правда боюсь, что это вызовет цепную реакцию, которая уничтожит весь мир. Через год никого не останется в живых, если мы, будто во сне, будем двигаться в сторону масштабной войны с Россией», — добавил журналист.

Ранее Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в излишней помощи Украине. По его мнению, американский лидер заинтересован в этом больше, чем в том, чтобы обеспечить безопасность Соединенных Штатов.

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