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04:49, 19 июля 2024Мир

Карлсон обвинил Байдена в чрезмерной заинтересованности в помощи Украине

Карлсон: Байден заинтересован в помощи Украине больше, чем в защите своей страны
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его администрация заинтересованы в помощи Украине больше, чем в обеспечении безопасности собственной страны. С таким обвинением в адрес политика выступил журналист и телеведущий Такер Карлсон, выступая на национальном съезде Республиканской партии в штате Висконсин, пишет ТАСС.

«Вы не видите, чтобы наш верховный главнокомандующий предлагал использовать нашу военную силу, чтобы защищать нашу страну и ее граждан? Нет, это для Украины. Это оскорбительно», — возмутился Карлсон.

Журналист назвал подобную позицию Байдена «средним пальцем в лицо каждому американцу».

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс напомнил о том, что Такер Карлсон предупреждал полтора месяца назад об угрозе покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

Вечером 13 июля бывший президент Соединенных Штатов пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

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      Марина Совина
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