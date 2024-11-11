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08:46, 11 ноября 2024Мир

Тайвань рассмотрит крупный заказ американской военной техники из-за победы Трампа

FT: Тайвань обдумывает крупный военный заказ в США в связи с победой Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Reuters TV

Тайвань обдумывает возможность сделать крупный заказ американской военной техники для демонстрации США своей готовности усилить оборону против Китая в связи с победой избранного президента Дональда Трампа на выборах. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Высокопоставленный тайваньский чиновник в сфере национальной безопасности рассказал, что прошли «неофициальные обсуждения» с командой Трампа о том, какой пакет вооружений продемонстрирует решимость Тайваня более активно инвестировать в свою оборону. Желание Тайбэя сделать крупную закупку у Вашингтона связано с предвыборной риторикой избранного президента, который делал акцент на необходимости для союзников тратить больше на оборону, подчеркивает газета.

По информации нескольких источников, Тайвань, вероятно, запросит суда Lockheed Martin и американские палубные турбовинтовые самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye компании Northrop Grumman. Кроме того, Тайбэй может запросить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и истребители F-35.

Кандидат на высшую должность в Пентагоне или в Совете национальной безопасности Элбридж Колби открыто призывал Тайвань вкладывать больше средств в оборону. «Те, кому небезразличен Тайвань, должны предельно ясно понимать, что им нужно резко активизироваться. Их судьба висит на волоске», — отмечал он.

Ранее стало известно, что власти США потребовали от тайваньской компании по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратить поставки Китаю чипов, используемых в сфере искусственного интеллекта.

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