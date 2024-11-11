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19:58, 11 ноября 2024Экономика

Труба в российском городе лопнула спустя часы после починки

В Свердловской области лопнула труба через несколько часов после починки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Кировграде Свердловской области труба отопления лопнула спустя несколько часов после починки. Без тепла остались 10 тысяч жителей российского города, сообщает Telegram-канал «УРАЛИТИ» со ссылкой на пресс-службу регионального центра мониторинга и реагирования на ЧС.

Впервые инцидент произошел утром в воскресенье, 10 ноября. Нарушилась герметичность трубы диаметром 50 сантиметров. Аварию специалистам удалось устранить к 01:00 понедельника, 11 ноября. Однако через пять часов в том же месте опять образовалась протечка.

В результате без отопления остались около 10 тысяч россиян. Помимо жилых домов, в зоне отключения оказались девять детских садов, три школы, техникум, центр детского творчества и медицинское учреждение, уточняют авторы публикации.

Ранее в Воронеже треснувший полотенцесушитель затопил жилую пятиэтажку. Коммунальная авария произошла в доме по улице Артамонова. Горячая сушилка в одной из квартир дала течь, в результате чего прорвало стояк отопления на этаже. Вскоре кипятком затопило целый дом.

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