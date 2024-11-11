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16:15, 11 ноября 2024Экономика

В российском городе полотенцесушитель затопил пятиэтажку

В Воронеже треснувший полотенцесушитель затопил пятиэтажку
Виктория Клабукова

Кадр: «Типичный Воронеж»

В Воронеже треснувший полотенцесушитель стал причиной потопа в нескольких квартирах. Детали произошедшего приводят «Вести» со ссылкой на управу Железнодорожного района города.

Коммунальная авария произошла в пятиэтажке по улице Артамонова. Горячая сушилка в одной из квартир дала течь, в результате чего прорвало стояк отопления на этаже. Вскоре кипятком затопило целый дом. На кадрах, заснятых жильцами, видно, как вода стекает с потолков квартир, при этом ведра и тазы стоят переполненными. Управляющая компания оперативно приступила к ремонтным работам, сроки их окончания пока не сообщаются.

Ранее монтаж новых труб лишил тепла жителей приморского поселка Врангель. Авария произошла ввиду завоздушивания системы. Жалобы собственников остались неуслышанными — даже согласившись на встречу с жильцами, сотрудники управляющей компании просто на нее не явились.

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