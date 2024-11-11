Туристка выбросила собаку с балкона аэропорта и оказалась под следствием

The Citizen: туристка из Франции выбросила собаку с балкона аэропорта в ЮАР

Летевшая в Бразилию туристка из Франции во время пересадки в ЮАР выбросила свою собаку с балкона аэропорта и оказалась под следствием. Об этом пишет The Citizen.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 8 ноября, в международном аэропорту имени О.Р. Тамбо, расположенном недалеко от Йоханнесбурга. На записи с камер видеонаблюдения видно, как женщина прогуливается по территории воздушной гавани, а рядом бегает ее черный мальтипу. Когда животное оказалось рядом с пассажиркой, она подняла его и бросила через перила балкона. В результате падения собака получила тяжелые травмы, поэтому ветеринарам пришлось ее усыпить.

Сотрудники аэропорта немедленно обратились за помощью в Национальный совет по предотвращению жестокого обращения с животными (NSPCA), который начал расследование произошедшего. Старшему инспектору организации поручили инициировать возбуждение уголовного дела против женщины в местной полиции. Сотрудники NSPCA уверили, что они не успокоятся, пока виновная в жестоком обращении с животным не ответит за свой поступок.

В конце августа потерявшегося в аэропорту Шереметьево пса Семена отдали хозяйке. Собака прилетела из Минска, но после выдачи багажа владелица его не забрала.