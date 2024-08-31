Нашлась хозяйка застрявшего в аэропорту пса Семена

В Шереметьево потерявшегося пса Семена вернули хозяйке

Потерявшегося в аэропорту Шереметьево пса Семена отдали хозяйке. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Собака прилетела рейсом SU1831 из Минска в багаже 30 августа, но после выдачи багажа хозяйка его не забрала. Женщина оказалась гражданкой Украины, поэтому на паспортном контроле ее задержали для прохождения процедуры фильтрации. Пес по имени Семен остался в зале для получения багажа. При этом, по словам очевидцев, сотрудники аэропорта не помогали животному и не давали его кормить или поить. На переноске было указано имя хозяйки и номер ее телефона, однако дозвониться ей было невозможно.

Однако спустя время сотрудники наземных служб все же взяли на себя заботу о застрявшем в Шереметьево псе. Его напоили и накормили, он даже успел ненадолго сбежать от сотрудников аэропорта во время прогулки. На помощь в аэропорт вызвали кинологическую службу «Аэрофлота» для антистрессовой работы с собакой. Однако спустя десять часов ожидания хозяйка нашлась и Семена вернули ей. Она успешно прошла пограничный контроль.

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