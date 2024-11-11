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15:53, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Уехавшая из России юмористка рассказала о жесткой экономии в эмиграции

Комик Лолаева заявила, что после отъезда из России экономила на одежде
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Ариана Лолаева

Ариана Лолаева. Кадр: вДудь / YouTube

Известная российская юмористка Ариана Лолаева, уехавшая из России, рассказала о жизни в режиме жесткой экономии в эмиграции. Подробности она раскрыла в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Лолаева рассказала, что уезжала из России с накоплениями в 1,5 тысячи евро (примерно 157 тысяч рублей по нынешнему курсу). «Я прям включила момент жесткой экономии», — заявила комикесса, говоря о жизни после переезда.

Так, рассказала юмористка, она ограничивала себя в покупке дорогой косметики, парфюма и одежды. Лолаева добавила, что готовила она только дома, а на светские мероприятия выходила в случае большой необходимости. Ограничения юмористка объясняла себе тем, что «надо потерпеть».

При этом, вспомнила комикесса, она старалась постоянно пополнять свои сбережения.

Ранее Лолаева рассказала о высоких ценах в Грузии. Она пожаловалась, что продукты в стране стоят очень дорого.

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