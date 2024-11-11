Упоминаемый в конспирологическом проекте политик получит должность при Трампе

CNN: Трамп назначит Стивена Миллера замглавы своей администрации

Избранный президент США Дональд Трамп назначит упоминаемого в скандальном тексте «Проект 2025» Стивена Миллера замглавы своей администрации по политическим вопросам. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Ожидается, что Миллер, занимавший пост старшего советника Трампа во время его первой администрации и являвшийся ведущим сторонником более ограничительной иммиграционной политики, возьмет на себя более активную роль во время второго срока избранного президента», — отмечается в материале телеканала.

Миллер является фигурантом истории вокруг «Проекта 2025» — доклада, подготовленного американским аналитическим центром The Heritage Foundation в 2023 году. Текст представляет собой стратегию второго срока Трампа, в том числе конкретные меры и назначения в новой администрации. Одним из важных пунктов «Проекта» включал в себя назначение Миллера на высокий пост для противодействия нелегальной миграции. В свою очередь, многие республиканцы называют этот текст конспирологической выдумкой, а Трамп утверждает, что ни разу не читал его, и дистанцировался от него в ходе предвыборной гонки.

Ранее Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томаса Хомана ответственным за иммиграционную политику и обеспечение безопасности границ США. Хоман также связан с «Проектом 2025», являясь одним из его ключевых соавторов.