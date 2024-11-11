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09:57, 11 ноября 2024Силовые структуры

В ФСБ объяснили попытку Украины вывезти семью российского пилота перед угоном

ФСБ рассказала, зачем Украине семья пилота российского вертолета РЭБ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ТАСС

В ФСБ рассказали, зачем украинские силовики пообещали российскому пилоту вывезти семью перед угоном вертолета. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, семья российского летчика нужна была Киеву в качестве заложников. Они предлагали пилоту вывезти семью в Кишинев, а оттуда за границу на автомобилях, чтобы в дальнейшем иметь на него рычаг давления и шантажировать перед угоном вертолета.

Утром 11 ноября стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала попытку украинской военной разведки угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Перед вылетом согласно инструктажу летчику предстояло отравить своих товарищей.

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