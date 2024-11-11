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09:55, 11 ноября 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о нежелании западных спецслужб сотрудничать с украинской разведкой

ФСБ: Запад опасается работать с украинской разведкой из-за угрозы для имиджа
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Западные спецслужбы опасаются сотрудничать с украинской разведкой из-за угрозы для имиджа. Об этом рассказал сотрудник ФСБ России после успешной операции, результатом которой стал провал плана ГУР угнать вертолет из России, передает РИА Новости.

По словам представителя российской спецслужбы, европейцы с учетом текущей ситуации на Украине с меньшим желанием идут на совместные с Киевом операции из-за опасений имиджевых потерь.

Ранее 11 ноября сообщалось, что ФСБ сорвала попытку украинской военной разведки угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы. Благодаря успешной оперативной игре ФСБ удалось запутать украинских разведчиков, которые решили, что их миссия обречена на успех. Вскоре были получены координаты позиций украинских средств ПВО, по которым российские силы нанесли удар.

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