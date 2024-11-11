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17:36, 11 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии предрекли скорый конец конфликта на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе: конфликт на Украине скоро закончится
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе . Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

Конфликт на Украине может закончиться очень скоро. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе климатического саммита COP29 в Баку, пишет РИА Новости.

По его словам, это условие необходимо для перестройки отношений с Европейским союзом (ЕС) и США «Нам нужна качественная перестройка отношений как с Евросоюзом, так и с США», — добавил он.

Заявление было сделано после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время климатического саммита COP29. Туда приехали представители более 200 стран и организаций.

Ранее Кобахидзе заявил о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне кризиса правительства должен заниматься внутренней политикой своей страны, а не парламентскими выборами в Грузии. «Не знаю, как он со своими проблемами нашел время для Грузии», — подытожил он.

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