В России захотели сократить штат госслужащих

«Ъ»: в России планируют сократить штат госорганов на 10% с 1 июля 2025 года

В России с 1 июля 2025 года планируется сокращение штата государственных органов на 10 процентов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что сокращения затронут территориальные подразделения, где работают около 400 тысяч человек. Зарплата уволенных сотрудников пойдет на повышение довольствия сохранивших свои места. Таким образом планируется сделать госслужбу эффективнее, а оплату — более высокой.

В правительстве подчеркивают, что число сокращенных сотрудников может превысить заявленные 10 процентов. Это связано с высоким уровнем цифровизации в отдельных регионах, из-за чего снижается потребность в услугах персонала.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал правительственный законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года составит в России 22 440 рублей.