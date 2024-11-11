В российском городе злоумышленник расправился с 61-летним мужчиной из-за парковки

В Подмосковье злоумышленник без машины убил 61-летнего мужчину из-за парковки

В подмосковном Одинцово злоумышленник без машины расправился с 61-летним мужчиной из-за парковки. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, преступление произошло 15 октября на парковке, расположенной по улице Чистякова. Тогда 61-летний отец с сыном поссорились с мужчиной. Ему не понравилось, что сын пострадавшего часто перекрывает чужие машины. Сам мужчина говорил, что перекрывает только автомобиль своего отца. После этого между ним и мужчиной началась драка. 61-летний отец вступился за сына, ударив второго мужчину и получил от него удар в ответ. Затем он упал на асфальт, ударился затылком и потерял сознание. Его сын распылил перцовый баллончик в лицо злоумышленнику и прекратил драку. Его пострадавший отец в сознание не пришел. Он лишился жизни. Семья потерпевшего утверждает, что нападавший на отца с сыном мужчина занимается боями. По их словам, соседи часто жалуются на его агрессивное поведения. Они отмечают, что после всего злоумышленник хвалился, что дал взятку и получил домашний арест.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Волгограде суд арестовал 41-летнего местного жителя, избившего до смерти отца-пенсионера.