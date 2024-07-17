Россиянин избил до смерти отца-пенсионера и попал в СИЗО

В Волгограде арестовали мужчину, избившего до смерти отца-пенсионера

В Волгограде суд арестовал 41-летнего местного жителя, избившего до смерти отца-пенсионера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 12 июля подозреваемый поссорился с отцом и избил его руками и ногами. Мужчина не выжил. Тогда фигурант надел на себя чистую одежду, переодел пострадавшего, вымыл пол и вызвал полицейских. Он рассказал сотрудникам, что, пока он ходил в магазин, кто-то ворвался в квартиру и расправился с пенсионером. Однако следователям удалось опровергнуть эту версию. Тогда россиянин признался в содеянном.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Ранее в Тамбове суд приговорил к шести годам лишения свободы 17-летнего подростка, избившего до смерти 80-летнюю пенсионерку.