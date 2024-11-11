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17:30, 11 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе пьяные полицейские на Jeep врезались в автобус и попали на видео

В Подмосковье пьяные полицейские на Jeep врезались в автобус
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье трое пьяных полицейских на Jeep выехали на встречную полосу и врезались в автобус, и попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным канала, в машине находился действующий сотрудник ГАИ и двое бывших сотрудников ППС. В результате двое мужчин получили серьезные травмы, а третий — 40-летний мужчина — не выжил. В автобусе пострадавших нет. ДТП произошло на проспекте Туполева в Домодедово.

На видео показано, как сначала джип проезжает сквозь кусты, а затем видно, как машина выезжает встречную полосу на проспекте и врезается в белый автобус.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с летальным исходом.

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