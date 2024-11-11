В российском регионе строительный кран упал с рабочим внутри и попал на видео

В Туве упал строительный кран с рабочим внутри

В Туве упал строительный кран с рабочим внутри, спасатели деблокировали рабочего из кабины. Этот момент попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале МЧС по российскому региону.

Инцидент произошел на строительной площадке улице Ангарской в Кызыле. Со слов очевидцев, техника сложилась в считанные секунды.

В кабине крана находился мужчина, его зажало. Как видно на опубликованных кадрах, спасатели извлекли его из-под завалов и на носилках передали медикам скорой помощи. О состоянии рабочего не сообщается.

Прокуратура также сообщила о начале проверки соблюдения техники безопасности при проведении строительных работ.

Ранее 25-метровый башенный кран с рабочим внутри рухнул в Москве. Машиниста госпитализировали с переломами ребер и позвоночника.