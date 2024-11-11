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07:17, 11 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе угнали автомобиль с четырехлетним ребенком внутри

На Сахалине ищут неизвестного злоумышленника, угнавшего автомобиль с ребенком
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

На Сахалине полиция начала розыск неизвестного злоумышленника, угнавшего автомобиль. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает «МК».

По данным издания, ЧП произошло в Южно-Сахалинске. Владелец автомобиля Toyota Mark II припарковался возле своего дома и зашел в помещение, оставив в салоне машины четырехлетнего сына, смотревшего мультики. Вернувшись, он обнаружил, что машина уехала, мужчина побежал вдогонку и увидел, как угонщик остановился на повороте и выкинул мальчика из салона. В результате инцидента ребенок не пострадал.

Позже полицейские нашли разбитую машину в кювете, примечательно, что в бардачке находились деньги, которые угонщик не взял.

29 октября сообщалось, что в Омской области молодой человек напал на 38-летнюю женщину-таксиста с ножом и угнал ее машину.

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