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09:25, 29 октября 2024Силовые структуры

Российский подросток напал на женщину-таксиста с ножом и угнал ее машину

Под Омском подросток напал на женщину-таксиста с ножом и угнал ее машину

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Омской области молодой человек напал на 38-летнюю женщину-таксиста с ножом и угнал ее машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном вправлении Следственного комитет России.

По версии следствия, ночью 27 октября юноша сел в припаркованную машину Renault Fluence, за рулем которой была женщина-водитель, и решил завладеть ее машиной. Для этого напал на потерпевшую с ножом. Женщине удалось оказать сопротивление и выбежать из машины.

Тогда юноша пересел на место водителя и угнал автомобиль, однако по дороге не справился с управлением и съехал в кювет. Его задержали полицейские. Решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения. Известно, что задержанный ранее был судим.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о 15-летнем подростке, в котором водитель узнала сына знакомых. В руках у него была канистра с бензином, которую потерпевшая настойчиво просила убрать в багажник — в результате подросток изрезал ей лицо и тело.

Возбуждено уголовное дело по статям о покушении и неправомерном завладении автомобилем.

Ранее сообщалось, что под Пермью подросток поссорился с братом и ударил мать ножом в грудь.

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      Илона Палей
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