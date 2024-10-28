Российский подросток поссорился с братом и ударил мать ножом в грудь

Под Пермью поймали подростка, который поссорился с братом и убил мать

Под Пермью задержан 16-летний местный житель, который поссорился с братом и ударил 39-летнюю мать ножом в грудь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

Подросток подозревается по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие готовит ходатайство о его аресте.

По данным следствия, преступление произошло утром 27 октября в Ергаче. Там подросток поссорился со старшим братом в квартире и попытался ударить его ножом. Его остановила мать, после чего он ударил ее ножом в грудь. Спасти женщину не удалось.

Ранее сообщалось, что в Мурманске суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 18-летнего местного жителя, расправившегося с матерью.