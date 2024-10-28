Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:36, 28 октября 2024Силовые структуры

Российский подросток поссорился с братом и ударил мать ножом в грудь

Под Пермью поймали подростка, который поссорился с братом и убил мать

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Под Пермью задержан 16-летний местный житель, который поссорился с братом и ударил 39-летнюю мать ножом в грудь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

Подросток подозревается по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие готовит ходатайство о его аресте.

По данным следствия, преступление произошло утром 27 октября в Ергаче. Там подросток поссорился со старшим братом в квартире и попытался ударить его ножом. Его остановила мать, после чего он ударил ее ножом в грудь. Спасти женщину не удалось.

Ранее сообщалось, что в Мурманске суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 18-летнего местного жителя, расправившегося с матерью.

***
Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Обломки беспилотника упали на оживленной дороге в Курской области. Взрыв прогремел в нескольких метрах от машин

      Работающий у Соловьева журналист похвалил «Дом-2»

      «Реал» бойкотирует церемонию вручения Золотого мяча

      В России оценили план Трампа по урегулированию украинского конфликта

      Капающая с потолка в аэропорту моча попала на видео

      ВСУ захотели вооружить дробовиками для борьбы с дронами

      45-летняя звезда сериала «Кухня» оголила ягодицы на камеру

      Эрдоган назвал выгодным развитие отношений с БРИКС

      Стало известно о продвижении российских войск к Ясной Поляне

      Еще четыре беспилотника сбиты над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше