Россиянин расправился с матерью и получил срок

В Мурманске осудили на 5,5 года сына, зарезавшего мать во время ссоры

В Мурманске суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 18-летнего местного жителя, расправившегося с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне юноша, будучи несовершеннолетним, в квартире дома на улице Старостина поссорился с матерью. Он несолько раз ударил ее ножом в грудь и живот. Женщина не выжила.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, которая ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство.