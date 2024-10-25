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08:53, 25 октября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с матерью и получил срок

В Мурманске осудили на 5,5 года сына, зарезавшего мать во время ссоры

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Мурманске суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 18-летнего местного жителя, расправившегося с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне юноша, будучи несовершеннолетним, в квартире дома на улице Старостина поссорился с матерью. Он несолько раз ударил ее ножом в грудь и живот. Женщина не выжила.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, которая ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство.

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      Екатерина Кашурникова
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