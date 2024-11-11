В российском регионе возле дороги нашли останки человека с кольцом на руке

В Ленобласти нашли в брезентовой сумке останки человека с кольцом на руке

В Ленинградской области в канаве у дороги нашли сумку с человеческими останками. Об этом в понедельник, 11 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание 78.

По данным издания, о случившемся стало известно благодаря жителю Волжского района, сообщившему, что он нашел брезентовую сумку с полиэтиленовым пакетом, в котором находились человеческие останки. Определить возраст и пол пока не представляется возможным. Известно, что при жизни у усопшего были светлые волосы, на руке оказалось золотое кольцо с камнями. На месте была найдена ткань с леопардовым принтом.

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