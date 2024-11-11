Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:49, 11 ноября 2024Россия

В Саратовской области заявили о поступившей от Минобороны информации об угрозе

Саратовский губернатор Бусаргин заявил о поступившей от Минобороны угрозе БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Минобороны России поступила информация об угрозе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на регион. Подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Глава Саратовской области отметил, что локально начали работу системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность, подчеркнул Бусаргин.

Других деталей по ситуации он не раскрыл.

В конце октября саратовский губернатор предупреждал жителей об угрозе со стороны Украины.

В августе украинские дроны атаковали многоэтажные дома в Энгельсе и Саратове. Тогда над Саратовской областью сбили 10 беспилотников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала попытку Украины угнать российский вертолет РЭБ. Кто и как совершает угоны военной техники в зоне СВО?

      В ФСБ рассказали о нежелании западных спецслужб сотрудничать с украинской разведкой

      В СВР узнали о проработке США вариантов смены руководства Украины

      Капризов назвал причину удачного старта сезона в НХЛ

      Мосбиржа собралась бороться с резкими падениями курса рубля

      В Саратовской области заявили о поступившей от Минобороны информации об угрозе

      Подсолнечное масло подорожало из-за нехватки пальмового

      На Украине стали вводить экстренные отключения света

      В Москву вернулся полевой лунь

      Белла Хадид снялась в бикини на отдыхе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше