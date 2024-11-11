В Саратовской области заявили о поступившей от Минобороны информации об угрозе

Саратовский губернатор Бусаргин заявил о поступившей от Минобороны угрозе БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Минобороны России поступила информация об угрозе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на регион. Подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Глава Саратовской области отметил, что локально начали работу системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность, подчеркнул Бусаргин.

Других деталей по ситуации он не раскрыл.

В конце октября саратовский губернатор предупреждал жителей об угрозе со стороны Украины.

В августе украинские дроны атаковали многоэтажные дома в Энгельсе и Саратове. Тогда над Саратовской областью сбили 10 беспилотников.