В Японии избрали нового премьер-министра

Главу ЛДП Сигэру Исибу избрали новым премьер-министром Японии

Парламент Японии избрал главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу новым премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС.

Исиба набрал более половины голосов депутатов в ходе второго тура голосования в нижней палате парламента, чье решение является ключевым при назначении нового премьера Японии. Кандидата поддержал 221 парламентарий из 381, подавших активный голос.

Соперником Исибы на выборах главы правительства был председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Есихико Нода. За него проголосовали 160 членов парламента.

11 ноября правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед выборами премьера в парламенте.