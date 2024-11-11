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21:13, 11 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожской области обвинили ВСУ в подготовке массированного удара по дамбе в Васильевке

Рогов: ВСУ готовят массированный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в подготовке массированного удара по дамбе в Васильевке Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник заявил, что украинские войска намереваются усложнить обстановку в прифронтовом населенном пункте. Город расположен на левом берегу реки Карачекрак, которая впадает в Днепр.

Ранее стало известно о подрыве дамбы Кураховского водохранилища. Информацию официально подтвердили в подконтрольной Украине Донецкой областной военной администрации (ОВА). По состоянию на 16:00 по киевскому времени (17:00 по московскому) уровень воды в реке Волчьей поднялся на 1,2 метра.

ЖЗЛ
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