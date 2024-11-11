В Запорожской области заявили об истерике ВСУ при нанесении ударов

Рогов: ВСУ в истерике наносят удары по населенным пунктам Запорожья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после продвижения российских военнослужащих на запорожском направлении в истерике наносят массированные удары по населенным пунктам Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

Говоря о запорожском фронте, Рогов подчеркнул, что российские войска шаг за шагом продвигаются вперед. «Уже в прямом смысле идут истерики. В качестве обратных действий противник бьет по мирному населению.», — пояснил он, заявив, что «ад» происходит в северо-западном кусте Запорожской области.

Ранее Рогов заявил, что украинские войска намереваются усложнить обстановку в прифронтовом населенном пункте. Город расположен на левом берегу реки Карачекрак, которая впадает в Днепр.