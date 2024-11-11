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06:07, 11 ноября 2024Экономика

Вильфанд сравнил процесс потепления в России и мире

Вильфанд: в России процесс потепления идет быстрее, чем в мире
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Global Look Press

Процессы потепления климата в России проходят быстрее, чем в среднем в мире. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Специалист отметил, что когда речь идет о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. Он подчеркнул, что в тропических регионах потепление происходит медленно, а в умеренных широтах — в 2,5 раза быстрее.

Уточняется, что в северных широтах процесс потепления происходит еще быстрее — в 3,5 раза.

Ранее Вильфанд рассказал, что с большой долей вероятности 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений.

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