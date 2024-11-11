Вильфанд сравнил процесс потепления в России и мире

Вильфанд: в России процесс потепления идет быстрее, чем в мире

Процессы потепления климата в России проходят быстрее, чем в среднем в мире. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Специалист отметил, что когда речь идет о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. Он подчеркнул, что в тропических регионах потепление происходит медленно, а в умеренных широтах — в 2,5 раза быстрее.

Уточняется, что в северных широтах процесс потепления происходит еще быстрее — в 3,5 раза.

Ранее Вильфанд рассказал, что с большой долей вероятности 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений.