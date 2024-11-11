VK и Росатом провели научно-популярный фестиваль «ВНауке 2.0»

На ВДНХ провели открытый научпоп-фестиваль «ВНауке 2.0»

VK при поддержке госкорпорации «Росатом» провели в Москве открытый научно-популярный фестиваль «ВНауке 2.0». Мероприятие прошло 9 ноября на ВДНХ, о чем стало известно «Ленте.ру» из попавшего в ее распоряжение пресс-релиза компании.

Фестиваль состоялся в музее «АТОМ», в нем приняли участие более 10 тысяч человек. Основной аудиторией мероприятия стали школьники, дети и их родители, заинтересовавшиеся научными экспериментами, космическим туризмом и изучением технологий искусственного интеллекта. Сам музей поделили на три тематических пространства: «Лабораторию знаний», «Лабораторию будущего» и «Лабораторию жизни».

В первом пространстве прошли открытые дискуссии с учеными, которые поделились новейшими разработками в космической сфере. В качестве спикера выступил замдиректора Департамента перспективных программ и проекта «СФЕРА» госкорпорации «Роскосмос» Игорь Пшеничников.

В «Лаборатории будущего» россиянам продемонстрировали последние разработки в области робототехники, а спикеры поделились научными теориями, чей потенциал пока не успели раскрыть для широкой общественности. Научный сотрудник Российского квантового центра Дарья Сокол на простых примерах объяснила суть квантовой физики и ее влияние на повседневную жизнь.

В последнем творческом пространстве посетители фестиваля погрузились в мир природы и приняли участие в мастер-классах по фитнесу и йоге. Автор блога «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева поделилась с участниками мероприятия особыми техниками, которые помогают черпать из природных явлений и материалов энергию.

Первый фестиваль «ВНауке» состоялся в 2023 году. Тогда его посетили всего около 800 человек, среди которых были ученые, блогеры и эксперты в сфере естественных наук.

Ранее в Москве состоялся фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов. Он прошел 3 и 4 ноября на Хлебозаводе №9.