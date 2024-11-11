ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы остановить армию России. Что известно о последствиях?

ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы остановить ВС России

Российские военкоры сообщили о подрыве Вооруженными силами Украины (ВСУ) Терновской дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). По их данным, в результате близлежащие села начало затапливать водой.

По предположению военкоров, таким образом украинская армия хочет замедлить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ на кураховском направлении. Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» казали, что установление контроля над дамбой в Старых Тернах позволит Российской армии замкнуть оперативное окружение Курахово с северо-запада, затрудняя маневры и снабжение ВСУ.

О подрыве дамбы сообщают также на Украине. При этом пока информация не была подтверждена официально ни одной из сторон.

Фото: Stringer / Reuters

О планах ВСУ подорвать дамбу сообщали в Минобороны

В июне 2022 года начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что украинская сторона планирует устроить очередную провокацию и подорвать дамбу в Курахово. По его словам, после этого Киев хотел обвинить Москву в затоплении сельхозугодий и уничтожении урожая.

Тогда Мизинцев отмечал, что в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка.

ВС РФ ведут ожесточенные бои с ВСУ за город Курахово

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что армия России приступила к окружению города Курахово, находящегося на берегу подорванного водохранилища. «Продвижение на флангах украинской группировки продолжается. Гарнизону противника грозит окружение», — сообщил один из российских бойцов.

Курахово является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса. Взятие города позволит Российской армии продолжить продвижение на запад, в сторону села Богатырь и Великой Новоселки. На Украине Курахово называют важнейшим центром обороны ВСУ к юго-западу от Донецка.

По его данным, некоторые подразделения ВС РФ находятся внутри города. Так, как сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские штурмовые отряды вошли в восточную часть подконтрольного ВСУ Курахово. «Там сейчас идут ожесточенные бои», — сказал он.

Кроме того, по его словам, ВС России перерезают трассу Запорожье — Курахово, что, по его прогнозам, приведет к полной потере ВСУ контроля над городом. Рогов указал, что данный населенный пункт служит для украинской армии главной транспортной артерией, через которую ее обеспечивают живой силой и боеприпасами.