«Пытаются бороться с нами запрещенными методами». ВСУ применили под Курахово химическое оружие

Разведчик Кирей: ВСУ сбрасывают химический газ на позиции ВС РФ под Курахово

На позиции разведчиков Вооруженных сил (ВС) России под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) была сброшена емкость с газом. Об обстановке рассказал командир разведроты с позывным Кирей.

По его словам, российские бойцы предприняли все необходимые меры и отошли. В результате газ унесло ветром в противоположную сторону.

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Комментируя эти данные, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин призвал поднять тему применения ВСУ химоружия в ООН. «Они в конвульсиях. Они все знают, что их конец уже почти пришел. Это очень опасно. Надо привлекать все международное сообщество, поднимать волну», — высказался он.

Пленный рассказал о работе химлаборатории в ДНР

По словам пленного бойца ВСУ Альберта Григоровича, в ДНР функционирует украинская химическая лаборатория. Там производят боеприпасы с газом хлорпикрин, использование которого не допускается Конвенцией о запрещении химического оружия. Солдат пояснил, что это вещество выжигает слизистую глаз, носа и рта, поэтому хранится в специальных запечатанных бочках.

Фото: Stringer / Reuters

Григорович отметил, что боеприпасы с хлорпикрином сбрасывают на блиндажи, после чего бьют дронами. По его словам, когда при разгрузке бочки немного вещества пролилось на землю, его несколько часов рвало, глаза слезились и было сбито дыхание.

В том числе недалеко от поселка Первомайское в ДНР был обнаружен схрон с химоружием — там, помимо гранат, мин и автомата, нашли несколько емкостей с хлорпикрином.

ВСУ применяют запрещенное оружие на разных направлениях

В прошлом месяце стало известно, что украинская армия применила западное химоружие под видом дымовых снарядов в Судже еще в августе, когда ВСУ вторглись на российскую территорию. Тогда украинские бойцы нанесли удар кассетными боеприпасами DM-105 калибра 155 миллиметров, в результате чего пострадали несколько десятков человек.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Проведенный позже анализ показал наличие отравляющих веществ — в организм военных через дыхательные пути попал аэрозоль, содержащий хлор и вещества удушающего действия. Волонтер, работающая в Курской области, также отметила, что ВСУ используют химоружие для ударов по мирным жителям.

В Херсонской области ВСУ при помощи химического и бактериологического оружия готовились отравить воду в водоемах, о чем рассказали попавшие в плен украинские солдаты.

Украину обвинили в подготовке провокации с химическим оружием при помощи Запада

В посольстве России в США заявили, что Киев при поддержке Запада планирует «провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия» в зоне проведения спецоперации. Там указали, что партнеры Украины попытаются «сфабриковать доказательства», чтобы обвинить российскую сторону в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия в ходе боевых действий.

В дипмиссии призвали США прекратить потакать Украине и задуматься о рисках химического терроризма.