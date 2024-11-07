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12:21, 7 ноября 2024Россия

В России прокомментировали сообщение о применении ВСУ запрещенного оружия

Депутат Заварзин призвал поднять в ООН тему применения Украиной химоружия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин призвал поднять в ООН тему применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химоружия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал слова разведчика Вооруженных сил (ВС) России об использовании Украиной запрещенного оружия под Курахово.

«Они в конвульсиях. Они все знают, что их конец уже почти пришел. Это очень опасно. Надо привлекать все международное сообщество, поднимать волну. И МИД наш, и в ООН нужно поднимать этот вопрос», — заявил Заварзин.

Депутат отметил, что Россия категорически против применения запрещенного оружия.

«Конечно, мы будем принимать меры и будем уничтожать их. В скором времени Курскую область мы очистим», — заключил он.

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Ранее командир разведроты с позывным Кирей рассказал, что украинские военные применяют на позициях разведчиков Вооруженных сил (ВС) России на кураховском направлении химическое оружие.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ВСУ систематически применяют ядовитые химикаты против ВС России и мирных жителей. Она подчеркнула, что Россия продолжит фиксировать случаи применения ВСУ ядовитых веществ.

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