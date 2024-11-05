В Курской области ВДВ блокировали минным шлагбаумом окно прорыва ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ смогли перекрыть маршрут прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области за счет минного шлагбаума. Отмечается, что таким образом им удалось восстановить государственную границу возле населенного пункта Новый Путь.

В ведомстве сообщили, что тульские разведчики-десантники вышли в район государственной границы России и Украины. Ими был установлен минный шлагбаум, по которому украинский войска постоянно пытаются прорваться на территорию страны.

Ранее на этом участке была выстроена сеть инженерных заграждений. ВСУ использовали западную инженерную технику, чтобы с большой периодичностью нарушать госграницу в Глушковском районе.

В ведомстве подчеркнули, часть живой силы противника была заблокирована и уничтожена. Однако другая часть подготовилась к прорыву и по команде преодолела границу с нескольких направлений, сообщили в министерстве.

Согласно замыслу командования, после штурма и выхода на расстояние, достаточное для того, чтобы восстановить госграницу, штурмовики при поддержке артиллерии вернулись на позиции для блокирования подходов украинских военных через инженерные заграждения.

Десантники взяли под контроль дамбу в Курской области

Старший офицер управления бригады ВДВ с позывным «Зима» заявил, что военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) взяли под контроль дамбу в Курской области. По его словам, дамба перешла под контроль военнослужащих группировки войск «Север».

Украинские военные пытались артиллерией отбить подконтрольные России территории, для этого они в том числе использовали кассетные боеприпасы. В результате ВСУ лишились бронетехники и пехоты.

Военнослужащий с позывным «Зима» подчеркнул, что контроль над дамбой является оперативно-тактическим успехом — он позволяет развивать дальнейшее наступление. Армия России перешла к удержанию дамбы, сказал он.

Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы Черноморского флота (ЧФ) уничтожили в Курской области колонну бронетехники ВСУ, которая пыталась пойти в атаку. В Минобороны сообщили, что украинские войска хотели ударить по позициям российских военных. Отмечается, что ВСУ выдвинулись в бой на колонне бронемашин, среди которой также было два танка. По данным министерства, координаты колонны противника удалось обнаружить и передать операторам разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ Минобороны России

В министерстве также сообщили, что украинские военные бросили на поле сослуживцев и боеприпасы.

Путин пообещал скорую зачистку Курской области от ВСУ

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что РФ освободит Курскую область от украинских войск. По его словам, затем на этой территории будет востребована работа волонтеров.

Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы Владимир Путин Президент России

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции.

В октябре Путин заявил, что солдаты ВСУ заблокированы в Курской области на площади примерно 6 на 15 километров. По его словам, вокруг украинских войск создано надежное кольцо, которое продолжает сжиматься.