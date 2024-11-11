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22:26, 11 ноября 2024Мир

Вучич заявил о надежде после победы Трампа на выборах

Вучич заявил о надежде после победы Трампа на выборах в США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич позитивно отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах главы государства в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Его победа принесла миру настоящие надежды», — сказал он в Азербайджане на климатическом саммите COP29. По мнению Вучича, в США было важно «провести изменения».

Ранее сербский президент рассказал, что провел «сердечный» телефонный разговор с Трампом о развитии всеобъемлющего сотрудничества. По словам Вучича, Сербия была страной, где поддержка избранию американского политика была самой большой во всей Европе. В свою очередь, Трамп поблагодарил его за поддержку, которую получил от граждан Сербии.

ЖЗЛ
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