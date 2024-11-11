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02:26, 11 ноября 2024Мир

Президент Сербии раскрыл подробности разговора с Трампом

Вучич рассказал, что провел «сердечный» разговор с Трампом после выборов в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сербский президент Александр Вучич рассказал, что провел «сердечный» телефонный разговор с победившим на выборах в США Дональдом Трампом о развитии всеобъемлющего сотрудничества. В частности, он отметил, что пригласил американского политика в Сербию, пишет РИА Новости.

Накануне вечером Вучич опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его словам, разговор был «отличный, содержательный и очень сердечный».

«Я благодарен Трампу, что много вещей знает о Сербии, говорил даже о спортивных успехах нашей нации и страны. Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения во всех сферах жизни общества», — отметил сербский лидер.

По словам Вучича, Сербия была страной, где поддержка избранию президента Трампа была самой большой во всей Европе. В свою очередь, Трамп поблагодарил его за огромную поддержку, которую получил от граждан Сербии.

5 ноября Вучич заявил, что выборы президента Соединенных Штатов станут судьбоносными для всего человечества. Они принесут мир или переход к третьей мировой войне, предположил сербский лидер. В конце сентября Вучич выступил с заявлением, что украинский конфликт может затянуться еще на десятилетия без надежды на разрешение. Он посетовал, что конфликт на Украине лишь демонстрирует сильное желание США «бороться с Россией».

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