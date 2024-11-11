Задержанного ФСБ за пост в соцсетях об уроженцах Азии россиянина осудили

В Краснодаре суд дал 1,5 года условно жителю за призывы к экстремизму

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил жителя Михаила Белова к 1,5 года условно по делу об экстремизме в отношении представителей народов Азии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета») УК РФ. Ему также запретили транслировать свою позицию в сети.

Установлено, что Белов разместил со своей страницы в открытой группе в соцсетях публикацию с призывами к совершению враждебных действий по отношению к представителям народов Азии. В результате автора поста установили и задержали сотрудники ФСБ. Он признал вину.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес в список террористов осужденного баттл-рэпера Рецидива.