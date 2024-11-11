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18:27, 11 ноября 2024Ценности

Женщины массово вернулись к естественной красоте и столкнулись со страшными последствиями

NYP: женщины массово удалили филлеры и столкнулись со страшными болями
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщины массово принялись удалять филлеры из губы и столкнулись со страшными последствиями. Их истории публикует New York Post (NYP).

Согласно материалу, в 2024 году любительницы инъекций решили вернуться к естественной красоте. По словам пациенток, на самом деле процесс удаления филлеров оказался не таким безболезненным, как его описывают знаменитости. «Мои щеки и губы впали, а под глазами образовались глубокие пустоты», — пожаловалась в интервью 49-летняя Лана Христовски.

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Собеседница издания добавила, что подверглась влиянию инфлюэнсеров, которые говорили о легкости избавления от филлеров. «Поверьте, оно того не стоит», — подытожила она. С ее мнением согласилась и 25-летняя Эшли из Лондона, которая удалила филлеры на следующий день после введения. «Боль была ужасной. Лицо словно горело», — посетовала девушка.

В октябре одна деталь во внешности 51-летней популярной актрисы на красной дорожке смутила фанатов.

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