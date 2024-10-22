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16:50, 22 октября 2024Ценности

Одна деталь во внешности 51-летней популярной актрисы на красной дорожке смутила фанатов

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Популярная американская актриса и экс-модель Габриэль Юнион пришла на красную дорожку гала-вечера в Лос-Анджелесе и смутила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного портала Fashion Bomb Daily.

51-летняя звезда «Добейся успеха» вышла в свет в фиолетовом облегающем платье люксового бренда Elie Saab, оформленном паейтками. При этом в качестве украшений знаменитость выбрала массивные ожерелье и браслет. Кроме того, для образа визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в прямую аккуратную прическу.

Поклонники обратили внимание на одну деталь во внешности Юнион и принялись писать о ней в комментариях под постом. «Зачем ей надо было делать это со своим лицом? Я разочарован», «Ненавижу эти филлеры. Она ведь так красиво старела», «Нужно избавиться от этих филлеров», «Повторяющаяся история с Деми Мур», «Не те волосы и не то лицо», — возмущались они.

В сентябре Габриэль Юнион показала фанатам откровенные фото.

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      Мария Винар
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