Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:02, 11 ноября 2024Из жизни

Женщина разбогатела на три миллиона рублей благодаря совету друга

В США женщина выиграла в лотерее три миллиона рублей благодаря другу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Мэриленд, США, выиграла в лотерее 30 тысяч долларов (3 миллиона рублей), последовав совету друга. Об этом сообщает UPI.

Женщина, назвавшаяся Китти Кэт, рассказала, что уже много лет участвует в различных лотереях. Однажды друг посоветовал ей попробовать поиграть в быстрые виды лотереи, объяснив, что в них шанс разбогатеть выше.

Послушав друга, Китти Кэт сыграла несколько раз и получила небольшие призы. На эти деньги она решила купить билет Fast Play Prize Pyramid, когда заходила в магазин на заправочной станции. Эта игра и стала для женщины счастливой.

Победительница призналась, что выигрыш пришел к ней в идеальное время. Призовые деньги она планирует потратить на покрытие некоторых медицинских расходов.

Материалы по теме:
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

По словам Китти Кэт, теперь она поклонница быстрых лотерейных игр. «Я собираюсь взять еще несколько билетов игр по пути домой и, надеюсь, забрать еще один главный приз», — пошутила она.

Ранее сообщалось, что житель штата Мэриленд, США, разбогател на 50 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей) благодаря маленькой победе в лотерее. Он получил небольшой приз и потратил его на счастливый билет.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорванная попытка Украины угнать российский вертолет вскрыла позиции ВСУ. По ним ударили залповым огнем

      В России назвали категории имеющих право не платить ключевой налог

      Стало известно о месте захоронения летчика-перебежчика Кузьминова

      Россиянина заподозрили в расправе над пасынком

      Россиянка несколько часов провела на балконе на морозе из-за шалости сына

      Пригожин рассказал о своих отношениях с пресс-секретарем SHAMAN

      В Кремле опровергли данные о разговоре Путина с Трампом

      ИИ назвали причиной увеличения отходов

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из северокавказских регионов

      Спартак захотел избавиться от получающего почти 2 миллиона евро в год бразильца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше