Женщина разбогатела на три миллиона рублей благодаря совету друга

В США женщина выиграла в лотерее три миллиона рублей благодаря другу

Жительница штата Мэриленд, США, выиграла в лотерее 30 тысяч долларов (3 миллиона рублей), последовав совету друга. Об этом сообщает UPI.

Женщина, назвавшаяся Китти Кэт, рассказала, что уже много лет участвует в различных лотереях. Однажды друг посоветовал ей попробовать поиграть в быстрые виды лотереи, объяснив, что в них шанс разбогатеть выше.

Послушав друга, Китти Кэт сыграла несколько раз и получила небольшие призы. На эти деньги она решила купить билет Fast Play Prize Pyramid, когда заходила в магазин на заправочной станции. Эта игра и стала для женщины счастливой.

Победительница призналась, что выигрыш пришел к ней в идеальное время. Призовые деньги она планирует потратить на покрытие некоторых медицинских расходов.

По словам Китти Кэт, теперь она поклонница быстрых лотерейных игр. «Я собираюсь взять еще несколько билетов игр по пути домой и, надеюсь, забрать еще один главный приз», — пошутила она.

Ранее сообщалось, что житель штата Мэриленд, США, разбогател на 50 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей) благодаря маленькой победе в лотерее. Он получил небольшой приз и потратил его на счастливый билет.