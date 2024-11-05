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11:30, 5 ноября 2024Из жизни

Маленькая победа в лотерее помогла мужчине выиграть 4,8 миллиона рублей

В США мужчина разбогател на 4,8 миллиона рублей после выигрыша в 194 рубля
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Житель штата Мэриленд, США, разбогател на 50 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей) благодаря маленькой победе в лотерее. Об этом сообщает UPI.

Как рассказывает мужчина, с помощью первого лотерейного билета он выиграл всего два доллара (194 рубля), но решил не отчаиваться и попытать удачу еще раз. На этот выигрыш мужчина приобрел еще один билет. Он и помог ему получить десятки тысяч долларов.

Не веря в свое счастье, победитель приехал домой и попросил жену перепроверить номера. Она подтвердила, что билет действительно оказался выигрышным.

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По словам мужчины, он почти сорвал джекпот — ошибся только на одно число.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина выиграл в лотерею после того, как нашел на улице деньги. Мужчина заявил, что потратит выигрыш на помощь детям и наконец выйдет на пенсию.

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