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20:27, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о реакции отца на ее работу в секс-индустрии

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @anniekknight

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Энни Найт раскрыла реакцию отца на ее работу в секс-индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео доступно на YouTube.

Найт призналась, что всегда боялась рассказать отцу о своей работе в сфере производства контента для взрослых. «Я всегда была папиной дочкой, и я не хотела, чтобы это разрушило наши отношения, не знала, как он отреагирует», — объяснила она.

Однако в октябре 2023 года, как отметила звезда OnlyFans, многие СМИ опубликовали материалы о том, что она участвует в челлендже, согласно которому она должна вступить в сексуальную связь с 600 человеками за год. В итоге, по словам модели, журналисты The Daily Mail нашли дом ее отца и спросили его, как он относится к планам дочери. «Папарацци снимали его, когда он ходил в магазин, и эти фотографии до сих пор гуляют по интернету», — сказала Найт.

Модель вспомнила, что после случившегося отец позвонил ей и спросил, почему к нему пришли работники СМИ и назвали его дочь «сексуальной маньячкой». Тогда модель рассказала отцу о своей деятельности, после чего он спросил ее, действительно ли она зарабатывает такие огромные деньги. «И он такой: "Окей. Наверное, я поступил бы так же на твоем месте". (...) В итоге все сложилось хорошо, и сейчас я открыта с ним, но это ужасно, что все произошло таким образом», — заключила она.

В октябре прошлого года Найт рассказала, что зарабатывала более 150 тысяч австралийских долларов в месяц. Незадолго до этого Найт назвали самой сексуально активной женщиной в Австралии. Она также публично заявила, что на тот момент за год у нее бывало более 300 половых партнеров.

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