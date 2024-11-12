Автобус сломал крыло пассажирского самолета в аэропорту и попал на видео

Автобус сломал крыло самолета Shandong Airlines в аэропорту Гонконга

Автобус столкнулся с пассажирским самолетом в аэропорту Гонконга, Китай, и попал на видео. Подробности сообщает South China Morning Post.

10 ноября Boeing 737 Max авиакомпании Shandong Airlines готовился к вылету в город Цзинань. Водитель автобуса, который доставляет пассажиров до воздушных судов, по неосторожности задел правую законцовку крыла при движении назад.

«Крыло было сломано. Нам пришлось ждать ремонта днем, а починили его только в полночь. Вы бы осмелились сесть в этот самолет?» — написал в соцсетях один из участников рейса, который записал ролик.

Уточняется, что из-за поломки рейс задержали на семь часов. Самолет вылетел в аэропорт назначения после проверки. При этом в авиакомпании заявили, что инцидент произошел уже после того, как пассажиры покинули борт, никто не пострадал.

