Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:07, 12 ноября 2024Путешествия

Автобус сломал крыло пассажирского самолета в аэропорту и попал на видео

Автобус сломал крыло самолета Shandong Airlines в аэропорту Гонконга
Мария Борисова
Мария Борисова

Автобус столкнулся с пассажирским самолетом в аэропорту Гонконга, Китай, и попал на видео. Подробности сообщает South China Morning Post.

10 ноября Boeing 737 Max авиакомпании Shandong Airlines готовился к вылету в город Цзинань. Водитель автобуса, который доставляет пассажиров до воздушных судов, по неосторожности задел правую законцовку крыла при движении назад.

«Крыло было сломано. Нам пришлось ждать ремонта днем, а починили его только в полночь. Вы бы осмелились сесть в этот самолет?» — написал в соцсетях один из участников рейса, который записал ролик.

Уточняется, что из-за поломки рейс задержали на семь часов. Самолет вылетел в аэропорт назначения после проверки. При этом в авиакомпании заявили, что инцидент произошел уже после того, как пассажиры покинули борт, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО поражены темпами производства российской авиации. Что на Западе говорят об истребителях Су-35 и Су-57?

      Россиянки пожаловались на холод в палатах больницы для недоношенных детей

      Впавший в кому после аварии главред Readovka пришел в сознание

      Автобус сломал крыло пассажирского самолета в аэропорту и попал на видео

      Москвичей предупредили об аномальном Новом годе

      Дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии передали в суд

      В России оценили способность Трампа повлиять на украинский конфликт до инаугурации

      Рижский вокзал в Москве оценили в 1 миллиард рублей

      В Москве упадет давление и выпадет снег

      Россия рассказала о поставках оборудования для индийской пилотируемой программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше