Более 300 мигрантов доставили в правоохранительные органы из московского хостела

СК: в Москве в одном из хостелов обнаружили более 300 иностранных граждан

В Москве правоохранители провели обыски в одном их хостелов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, следователи совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии провели обыск в хостеле на улице Талалихина после того, как получили информации о нарушении миграционного законодательства.

На объекте было установлено более 300 иностранцев. Их доставили в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и возможного совершения иных правонарушений. Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию хостела. С руководством и администрацией также будут проведены следственные действия.

Ранее в Москве после рейда сотни мигрантов привлекли к административной ответственности.