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16:20, 12 ноября 2024Силовые структуры

Более 300 мигрантов доставили в правоохранительные органы из московского хостела

СК: в Москве в одном из хостелов обнаружили более 300 иностранных граждан
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Москве правоохранители провели обыски в одном их хостелов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, следователи совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии провели обыск в хостеле на улице Талалихина после того, как получили информации о нарушении миграционного законодательства.

На объекте было установлено более 300 иностранцев. Их доставили в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и возможного совершения иных правонарушений. Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию хостела. С руководством и администрацией также будут проведены следственные действия.

Ранее в Москве после рейда сотни мигрантов привлекли к административной ответственности.

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