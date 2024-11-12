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09:43, 12 ноября 2024Из жизни

Бывшая сотрудница тюрьмы решила завести ребенка с заключенным

В Канаде сотрудница тюрьмы влюбилась в убийцу и решила родить от него
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Carlos Sanchez / Reuters

В Канаде женщина влюбилась в заключенного, пока работала в тюрьме, вышла за него замуж и решила завести с ним ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя Лариса Кинг познакомилась с 42-летним Райаном Кингом в 2020 году. Тогда она работала на кухне тюрьмы, в которой он отбывал наказание. Пара сблизилась лишь год спустя, когда Лариса начала учиться на офицера, который работает с преступниками, приговоренными к условному сроку.

Общение будущих супругов началось с переписок, а потом перешло в телефонные разговоры. По словам бывшей сотрудницы тюрьмы, она смогла смириться с чувствами к преступнику только после похода к психотерапевту. Лариса пришла на второе тюремное свидание с Райаном, и он сделал ей предложение с воображаемым кольцом: у него не было возможности купить настоящее украшение. Позже мужчина попросил мать сделать это.

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Из-за отношений с заключенным Ларису уволили из тюрьмы. В марте 2023 года она сыграла с Райаном свадьбу. Теперь женщина пытается добиться, чтобы ее мужа временно отпустили на свободу ради похода к репродуктологу. Женщина страдает от проблем с бесплодием, поэтому нуждается в помощи врачей. Она заявила, что готова воспитывать ребенка сама, поскольку не верит в скорое освобождение Райана.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательница тюрьмы попала за решетку из-за того, что обменивалась любовными письмами с заключенным и разговаривала с ним по телефону. Во время одной из таких бесед преступник попросил женщину посмотреть его файл в тюремной базе данных. Она сделала это, но таким образом нарушила закон.

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