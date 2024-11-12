Сообщение о подрыве дамбы Кураховского водохранилища российскими военными не подтвердилось

Сообщение, что российские военные подорвали Кураховскую дамбу, не подтвердилось

Сообщение о том, что российские военные подорвали дамбу Кураховского водохранилища, не подтвердилось.

Ложная информация стала распространяться в проукраинских Telegram-каналах 11 ноября. В частности, пост на эту тему был обнаружен в Telegram-канале «Полуавтобия». В публикации утверждается, что российские военные уничтожили дамбу Кураховского водохранилища. В качестве доказательства приводится фотография разрушенной дамбы.

На самом деле ответственными за подрыв дамбы являются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», ВСУ приняли решение подорвать объект, чтобы замедлить продвижение Российской армии.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, говоря о подрыве дамбы, заявил, таким образом Киев признал свою беспомощность в регионе. «Похожую тактику они применяли с Каховским водохранилищем», — уточнил он.

Фотография разрушенной дамбы, которую опубликовал Telegram-канал «Полуавтобия», на самом деле была сделана под Киевом, сообщает «Военная хроника». На снимке запечатлена Козаровицкая дамба в пойме Ирпеня, которую ВСУ подорвали в феврале 2022 года с целью предотвратить продвижение российских войск.

Фейк не распространился в российских СМИ. При этом ложная информация была опубликована в ряде проукраинских Telegram-каналов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»